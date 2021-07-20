Общее количество случаев заражения COVID-19 в России превысило 6 миллионов

Аргументы Недели → Общество 13+

20 июля 2021, 11:23

анализ крови, Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency

Общее количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России превысило 6 миллионов. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, суточный прирост случаев заражения коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 770. Новые инфицированные были зарегистрированы в 85 регионах страны. Уточняется, что у 2 511 (10,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 006 536 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости