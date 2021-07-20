Генерал-майор Попов: если НАТО и Украина «накинутся» на Россию, она рискует оказаться в меньшинстве

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20 июля 2021, 10:57 Источник: «ПолитРоссия»

Самолет ВКС РФ, UAC / globallookpress.com

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов дал комментарий по поводу разработки в России нового истребителя, который должны представить в рамках салона МАКС-2021. По данному вопросу Попов высказался в разговоре с представителями сетевой прессы.

Как констатирует портал «ПолитРоссия», подробностей о технических характеристиках нового истребителя пока нет. Предполагается, что это легкий одномоторный самолет, дизайн которого похож на внешний облик американского F-35.

По словам Владимира Попова, если Североатлантический альянс и Украина «накинутся» на РФ, чтобы «разорвать» ее, страна рискует оказаться в меньшинстве. Поэтому России «нужно будет дать неприятелю жесткий отпор», отметил генерал-майор.

«Возможности такие у нас есть. И одна из таких возможностей – создать достаточно дешевый и технологически простой самолет», – заявил собеседник СМИ.

Ранее сегодня сайт Avia.pro написал, что российские системы ПВО могли развернуть британские истребители Eurofighter Typhoon у государственных рубежей Сирии.

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