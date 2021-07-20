Владимир Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

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20 июля 2021, 09:44 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 20 июля, поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Глава государства отметил, что этот день призывает верующих к милосердию и справедливости.

Владимир Путин обратил внимание на то, что Курбан-байрам обращает людей к истокам и ценностям ислама, призывает верующих в сердечному отношению к окружающим. По словам президента, высокие гуманистические и нравственные идеалы, которые лежат в основе всех религий мира, являются объединяющей силой, укрепляют межнациональное согласие в обществе, а также способствуют сохранению культурного многообразия и самобытных традиций народа России.

Напомним, Курбан-байрам является одним из главных праздников мусульман, который отмечается в десятый день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня.

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