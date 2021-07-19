В Курбан-байрам будет организована онлайн-трансляция праздничной проповеди

Аргументы Недели → Общество 13+

19 июля 2021, 09:43 Татьяна Михайловна Источник: Правительство Челябинской области

Источник — РДУМ Челябинской области (http://rdum.info)

Мусульмане смогут увидеть богослужение, которое пройдет завтра в Соборной мечети Челябинской области, в интернете и телеэфире.

20 июля, в честь одного из главных мусульманских праздников, будет организована трансляция праздничной проповеди из Соборной мечети Челябинской области. Как сообщает сайт регионального правительства, ее можно будет увидеть в эфире телеканала ОТВ, на сайте 1obl.tv и в социальных сетях медиахолдинга. Начало в 6 часов.

Как ранее сообщало издание «Аргументы Недели», региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей призвало верующих отметить Курбан-байрам дома. Это связано с непростой эпидемиологической ситуацией. В своем обращении главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи Хазрат Раев подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер, сдерживающих распространение новой коронавирусной инфекции и попросил мусульман в этот день молиться дома.

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