В Курбан-байрам будет организована онлайн-трансляция праздничной проповеди

Мусульмане смогут увидеть богослужение, которое пройдет завтра в Соборной мечети Челябинской области, в интернете и телеэфире.
20 июля, в честь одного из главных мусульманских праздников, будет организована трансляция праздничной проповеди из Соборной мечети Челябинской области. Как сообщает сайт регионального правительства, ее можно будет увидеть в эфире телеканала ОТВ, на сайте 1obl.tv и в социальных сетях медиахолдинга. Начало в 6 часов.
Как ранее сообщало издание «Аргументы Недели», региональное духовное управление мусульман Челябинской и Курганской областей призвало верующих отметить Курбан-байрам дома. Это связано с непростой эпидемиологической ситуацией. В своем обращении главный муфтий УрФО, председатель РДУМ Челябинской и Курганской областей Ринат Хаджи Хазрат Раев подчеркнул важность соблюдения ограничительных мер, сдерживающих распространение новой коронавирусной инфекции и попросил мусульман в этот день молиться дома.
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