Муфтий призвал южноуральских мусульман остаться дома на Курбан-байрам

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16 июля 2021, 17:04 Анна Семенова

В этом году веселый праздник лучше провести дома, чтобы защитить близких. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Прирост заболеваемости в Челябинской области серьезный

Священный праздник Курбан-байрам просят отметить дистанционно. 20 июля проповедь можно будет послушать онлайн, на телеканале ОТВ будет организована прямая трансляция из Соборной мечети с 06:00.

Главный муфтий УрФО Ринат хаджи-хазрат Раев обратился к мусульманам с просьбой соблюдать ограничительные меры. Чтобы уберечь себя и своих близких от опасного вируса всех попросили остаться и молиться дома.

Напомним, ранее властями Челябинской области уже были приняты решения об отмене массовых мероприятий, таких как Бажовский и Ильменский фестивали. Прирост заболевших коронавирусом южноуральцев наблюдается с конца июня. Если до начала третьей волны регистрировалось около 90 случаев в сутки, то сейчас эта цифра приближается к 300.

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