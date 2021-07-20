Главный санитарный врач Тувы ввела обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

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20 июля 2021, 09:12 Источник: РИА "Новости"

прививка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Главный государственный санитарный врач Тувы Людмила Салчак подписала постановление о введении обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных групп населения в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Салчак в рамках оперативного совещания правительства республики обозначила группы граждан, которые должны быть привиты от коронавируса нового типа в количестве не менее чем 60% от общего числа сотрудников организации.

Согласно последним данным, обязательную вакцинацию должны пройти работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники социальной сферы, культуры, досуга, спорта, работники оздоровительных лагерей, общественного транспорта. Прививку должны получить граждане, работающие в торговле, общепите, производственных цехах пищевой продукции, сотрудники турбаз, гостиниц, парикмахерских, бань, саун, многофункциональных центров, почтовых отделений, клиентских подразделений финорганизаций, центров сотовой связи, работники ЖКХ, сфер энергетики, а также студенты и люди старше 65 лет.

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