Член ОП Ленинградской области Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинации

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20 июля 2021, 07:50

прививка, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выдвинул идею об установлении ответственности за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям.

В письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко говорится, что часть общества категорически отказывается от прививки, продвигая домыслы о "вреде" вакцинации.

Владимир Петров заметил, что "вдвойне обескураживают" сообщения о медработниках, которые отговаривают граждан прививаться. На этом фоне в РФ появился "черный рынок", где продаются сертификаты и QR-коды.

Как сообщает RT, Петров попросил Чуйченко оценить возможность дополнения УК РФ в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинации по немедицинским показаниям, введения ответственности для медиков, которые распространяют вредительскую информацию о прививке, а также ответственности за покупку россиянами поддельных документов о вакцинации.

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