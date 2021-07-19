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Сенатор Рязанский поддержал идею о выплате пособий пенсионерам за вакцинацию

, 11:20

Сенатор Рязанский поддержал идею о выплате пособий пенсионерам за вакцинацию
рубли, ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский поддержал предложение о выплате пособия пенсионерам за вакцинацию против коронавируса нового типа.

Сенатор выразил мнение, что пенсионерам не помешают любые выплаты, однако уточнил, что идеи подобного характера должны быть подкреплены организационными решениями.

Валерий Рязанский в рамках разговора с RT в понедельник, 19 июля, заметил, что в настоящий момент выплату российским пенсионерам пособий за вакцинацию можно произвести только при наличии соответствующего указа президента или постановления правительства.

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