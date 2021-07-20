Синоптик Леус сообщил, что во вторник температура в Москве поднимется до +28 градусов

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20 июля 2021, 08:35 Источник: РИА "Новости"

лето в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус заявил, что в Москве во вторник, 20 июля, ожидается облачная погода без осадков. В столице России сегодня днем все еще будет довольно жарко.

Столбики термометров в Москве поднимутся до плюс 28 градусов, а в Московской области – до плюс 29 градусов.

Михаил Леус уточнил, что во вторник в столичном регионе ожидается северо-западный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в Москве и Подмосковье растет, однако пока оно ниже нормы – 744 миллиметра ртутного столба.

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