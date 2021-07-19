Синоптик Синенков предупредил москвичей о дождях и грозе в понедельник

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19 июля 2021, 09:05 Источник: РИА "Новости"

дождь в Москве, Mikhail Frolov/Komsomolskaya Pravda

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков утром в понедельник заявил, что 19 июля в Москве ожидаются кратковременные дожди, гроза, а воздух прогреется до плюс 31 градуса.

Александр Синенков в рамках беседы с журналистами отметил, что в городе в первый день новой недели будет переменная облачность. После обеда в столице России ожидаются местами дожди и грозы. Столбики термометров будут показывать плюс 29-31 в Москве и плюс 27-32 в Подмосковье.

Ветер в понедельник в Москве будет западный, его скорость составит 3-8 метров в секунду.

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