Сенатор Кусайко предложила давать привившимся от коронавируса два выходных

Сенатор Татьяна Кусайко предложила предоставить людям, которые собрались пройти вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, два дополнительных выходных дня. По ее словам, в последнее время все чаще заболевает молодое, трудоспособное население.
Кусайко считает, что дополнительные выходные нужно предоставить в день вакцинации против коронавируса и после. Сенатор пояснила, что в некоторых случаях люди после прививки чувствуют небольшое недомогание или повышение температуры. Она добавила, что в такой ситуации «лучше побыть дома».
Также Кусайко поддержала предложение депутата Госдумы Василия Власова предусмотреть пособие за вакцинацию для пенсионеров. Она начала изучать возможности государственного бюджета.
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