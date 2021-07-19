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Губернатор Свердловской области поручил мэру Екатеринбурга вырубить все тополя в городе

, 16:58

Губернатор Свердловской области поручил мэру Екатеринбурга вырубить все тополя в городе
пух, фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил главе Екатеринбурга вырубить все тополя в городе и заменить на другие деревья из-за роста поджогов. В начале июня в уральской столице в десять раз чаще стали вызывать пожарных, зафиксировано 250 выездов МЧС ежесуточно.

«Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать»,- написал он в Instagram.

Куйвашев отметил, что в Екатеринбурге и в других уральских городах часто не хватает зелени, но, чтобы заменить тополя на другие деревья, придется их убрать. По его словам, он знает, что вырубка даже «старых» и «больных» деревьев расстраивает местных жителей. Однако губернатор пояснил, что тополиный пух в 2021 году стал причиной сотен пожаров. Кроме того, он «заполняет квартиры и вызывает аллергию», добавил глава региона.

В этом году тополиный пух стал проблемой многих городов, в том числе Челябинска. Пожарные выезжали на тушение пожаров из-за тополиного пуха по 90 раз в сутки, почти все случаи – умышленный поджог.

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