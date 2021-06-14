Тополиный пух стал настоящей проблемой для Челябинска

Аргументы Недели → Происшествия 13+

14 июня 2021, 18:10 Анна Семенова

Фото: ГУ МЧС Челябинской области

Пока стоит жаркая погода и люди балуются со спичками, каждый день можно ждать ЧП

Власти Челябинска дали указания подрядчикам поливать места скопления пуха на дорогах и газонах. Однако это мало помогает от ежедневных пожаров. В сутки пожарные выезжают на тушение тополиного пуха по 90 раз. И почти все случаи – это умышленный поджог.

Каждая такая шалость (иногда это может быть и просто непотушенная сигарета, брошенная на землю) может обернуться бедой. Например, вчера, 13 июня, огонь с шариками тополиного пуха быстро перебрался на территорию подстанции «Россети». Сотрудники челябинского зоопарка увидели клубы черного дыма и бросились на помощь по ликвидации огня, ведь их забор совсем рядом...

Сегодня глава Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам с просьбой быть осторожными – не поджигать пух самим и рассказать об опасности такой забавы детям.

Кстати, если по вине «пухового» поджигателя будет уничтожено или повреждено чужое имущество, можно заработать уголовную статью.

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