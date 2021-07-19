Аргументы Недели Общество 13+

Источник в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ заявил, что Москалькову выписали из больницы

, 14:56 Источник: РИА "Новости"

Источник в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ заявил, что Москалькову выписали из больницы
уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Источник в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в понедельник сообщил, что омбудсмен была выписана из больницы после перенесенного коронавируса нового типа.

Согласно последней информации, Татьяна Москалькова продолжит реабилитацию после коронавирусной инфекции дома.

Напомним, источник в аппарате омбудсмена сообщил о госпитализации Москальковой с COVID-19 в начале июля. Уполномоченный по правам человека в России в период пребывания в больнице призвала граждан страны беречь себя от коронавируса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

В мире

В ВОЗ призвали не допустить ошибок лета 2020 года с быстрым снятием ограничений по COVID-19

В ВОЗ призвали не допустить ошибок лета 2020 года с быстрым снятием ограничений по COVID-19

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что пандемия COVID-19 еще не завершена, поэтому не стоит повторять ошибок прошлого лета с быстрым снятием коронавирусных ограничений.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью