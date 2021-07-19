Источник в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ заявил, что Москалькову выписали из больницы

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19 июля 2021, 14:56 Источник: РИА "Новости"

уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Источник в аппарате уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой в понедельник сообщил, что омбудсмен была выписана из больницы после перенесенного коронавируса нового типа.

Согласно последней информации, Татьяна Москалькова продолжит реабилитацию после коронавирусной инфекции дома.

Напомним, источник в аппарате омбудсмена сообщил о госпитализации Москальковой с COVID-19 в начале июля. Уполномоченный по правам человека в России в период пребывания в больнице призвала граждан страны беречь себя от коронавируса.

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