Татьяна Москалькова из больницы призвала россиян беречь себя от коронавируса

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6 июля 2021, 16:56 Источник: Инстаграм Татьяны Москальковой

Татьяна Москалькова

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, находящаяся в больнице на лечении от коронавирусной инфекции, призвала россиян беречь себя от COVID-19.

О госпитализации омбудсмена сообщили в ее окружении 6 июля. Татьяна Москалькова поблагодарила всех за поддержку. Она опубликовала пост в Instagram со словами: «Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Извините, что не смогла ответить каждому из-за самочувствия. Ваши сопереживания окрыляют и дают силы. Берегите себя, пожалуйста!»

«Татьяна Николаевна выздоравливайте и берегите себя!» «Здоровья Вам! Выздоравливайте скорей!!! Берегите себя!!!», - отвечают омбудсмену.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

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