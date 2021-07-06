Татьяна Москалькова из больницы призвала россиян беречь себя от коронавируса
6 июля 2021, 16:56Источник:
Инстаграм Татьяны Москальковой
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, находящаяся в больнице на лечении от коронавирусной инфекции, призвала россиян беречь себя от COVID-19.
О госпитализации омбудсмена сообщили в ее окружении 6 июля. Татьяна Москалькова поблагодарила всех за поддержку. Она опубликовала пост в Instagram со словами: «Благодарю вас за поддержку и пожелания выздоровления. Извините, что не смогла ответить каждому из-за самочувствия. Ваши сопереживания окрыляют и дают силы. Берегите себя, пожалуйста!»
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