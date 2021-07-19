Власти Подмосковья заявили, что ситуация с COVID-19 в регионе остается сложной

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19 июля 2021, 13:22 Источник: ТАСС

врач в защитном костюме, Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Власти Подмосковья в понедельник, 19 июля, сообщили, что ситуация с коронавирусом нового типа на территории региона в настоящий момент остается сложной, однако наблюдается определенная стабильность.

Зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова подчеркнула, что за прошедшую неделю наметилось снижение по выявляемости случаев заражения коронавирусной инфекцией в день.

Стригункова, однако, уточнила, что пока речь идет о совсем незначительных цифрах. "До 5% мы видим небольшое снижение", – заметила министр здравоохранения Московской области.

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