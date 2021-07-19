Мурашко заявил, что случаи заражения COVID-19 встречаются примерно у 2,5% привитых граждан

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что случаи заражения коронавирусом нового типа встречаются примерно у 2,5% привитых граждан, но в 95% случаев в госпитализации нет необходимости.
В рамках беседы с журналистом Михаил Мурашко, ссылаясь на статистику отметил, что даже те люди, которые заболевают после прививки, в основном сталкиваются с легким течением COVID-19 и лечатся в домашних условиях.
Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации уточнил, что в 2,5% входят случаи заражения коронавирусной инфекцией, которые встречались и после первой, и после второй дозы вакцины.
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