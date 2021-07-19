Общественник Зотов поддержал план по продаже семьям с детьми авиабилетов по спецтарифу
19 июля 2021, 12:31
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в рамках беседы с журналистами в понедельник, 19 июля, поддержал продажу авиабилетов по специальному тарифу семьям с детьми.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по фиксированной и сниженной цене должны уже в августе стать доступны для семей с детьми.
Илья Зотов в разговоре с RT заметил, что данное предложение носит характер продолжения программ, существующих в России уже долгое время. Он напомнил, что льготы для поездок детей на отдых вместе с родителями есть на железнодорожном транспорте.
По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров, вышеуказанных средств недостаточно, вследствие чего очень важно в продолжение данной темы поощрять семейный отдых.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.