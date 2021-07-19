Общественник Зотов поддержал план по продаже семьям с детьми авиабилетов по спецтарифу

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19 июля 2021, 12:31

салон самолета, UAC/via Globallookpress.com

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в рамках беседы с журналистами в понедельник, 19 июля, поддержал продажу авиабилетов по специальному тарифу семьям с детьми.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что авиабилеты по фиксированной и сниженной цене должны уже в августе стать доступны для семей с детьми.

Илья Зотов в разговоре с RT заметил, что данное предложение носит характер продолжения программ, существующих в России уже долгое время. Он напомнил, что льготы для поездок детей на отдых вместе с родителями есть на железнодорожном транспорте.

По словам председателя Общероссийского объединения пассажиров, вышеуказанных средств недостаточно, вследствие чего очень важно в продолжение данной темы поощрять семейный отдых.

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