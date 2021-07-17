Аналитики заявили, что москвичи и петербуржцы в августе смогут сэкономить на полетах по России

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17 июля 2021, 10:53

салон самолета, Frank Hoermann/SVEN SIMON

Аналитики провели исследование и выяснили, куда граждане РФ могут отправиться на самолете в августе текущего года, существенно сэкономив. Результаты в субботу поступили в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, наиболее дешевые авиабилеты доступны жителям Москвы, которые могут долететь до Брянска за 800 рублей, а за 1500 и 1550 рублей – до Ульяновска и Санкт-Петербурга соответственно. 1800 рублей москвичам будет стоить авиабилет до Пскова, а 1980 – до Анапы.

Жителям Санкт-Петербурга в последний летний месяц выгоднее всего будет поехать в Москву – билет обойдется в 1550 рублей. До Архангельска можно добраться за 1990 рублей, до Калуги — за 2120 рублей, до Калининграда – за 2500 тысячи рублей, а до Нижнего Новгорода – за 2850 рублей.

Как сообщает RT, екатеринбуржцы в августе смогут недорого приобрести билеты до Тюмени – от 1440 рублей. Кроме того, они имеют возможность отправиться в Магнитогорск за 1480 рублей, в Уфу – за 1790 рублей, в Ижевск – за 1890 рублей, а также в Ханты-Мансийск — за 2300 рублей.

Жители Сочи смогут сэкономить на приобретении билета в Минеральные Воды, заплатив 1770 рублей, в Краснодар они могут добраться самолетом за 1820 рублей, а в Элисту – за 1910 рублей.

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