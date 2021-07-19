В Москве зарегистрировали 4 007 новых случаев заражения коронавирусом

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19 июля 2021, 11:41

врач в защитном костюме, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 4 007 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперштабе уточнили, что в Подмосковье за минувшие 24 часа выявили 2 504 случая заболевания, а в Санкт-Петербурге – 1 938. Наименьшее количество зараженных COVID-19 было зарегистрировано за сутки в Магаданской области, в Ненецком и Чукотском автономных округах – 27, 15 и семь соответственно.

Ранее сегодня стало известно, что в России зафиксировали 24 633 новых заболевших.

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