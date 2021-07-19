В Москве зарегистрировали 4 007 новых случаев заражения коронавирусом
19 июля 2021, 11:41
За прошедшие сутки в Москве зарегистрировали 4 007 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе уточнили, что в Подмосковье за минувшие 24 часа выявили 2 504 случая заболевания, а в Санкт-Петербурге – 1 938. Наименьшее количество зараженных COVID-19 было зарегистрировано за сутки в Магаданской области, в Ненецком и Чукотском автономных округах – 27, 15 и семь соответственно.
Ранее сегодня стало известно, что в России зафиксировали 24 633 новых заболевших.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.