В России за сутки выявили 24 633 случая заражения COVID-19

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19 июля 2021, 11:26

анализ крови, Marijan Murat/dpa

За минувшие сутки количество новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 24 633. Об этом в понедельник сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были зарегистрированы в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 868 (11,6%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 5 982 766 случаев заражения.

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