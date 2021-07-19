Мурашко заявил, что поражение легких у пациентов с COVID-19 стало развиваться примерно вдвое быстрее

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19 июля 2021, 10:32 Источник: ТАСС

глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в понедельник, что поражение легких у зараженных коронавирусом нового типа в последнее время стало развиваться примерно вдвое быстрее.

Михаил Мурашко отметил, что выраженное поражение легких у пациентов с COVID-19 в последнее время наступает через три-четыре дня, а не через шесть-семь, как было раньше.

Напомним, ранее сегодня глава филиала ГНЦ ВБ Вектор Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов заявил, что изменения в геноме COVID-19 естественны, но если не прививаться, то каждый новый вариант заболевания будет более заразным.

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