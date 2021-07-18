Медики назвали повышение охвата вакцинации против коронавируса причиной введения системы QR-кодов в Москве

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18 июля 2021, 17:42 Источник: URA.RU

QR-код, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Старший научный сотрудник Института проблем передачи информации имени Харкевича РАН, кандидат биологических наук Александр Панчин объяснил, зачем в столичных ресторанах и кафе вводили систему QR-кодов.

«Мне казалось, что идея с QR-кодом была создана для того, чтобы подстегнуть людей к вакцинации. Такая легкая мера давления на общество, но скорее всего эта тактика оказалась неэффективной»,- высказал он.

Панчин считает, что ресторан – «не самое опасное место». По его словам, в России есть места с более массовым скоплением людей и распространением новой коронавирусной инфекции.

С его мнением согласился главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев. Он отметил, что приветствует любые способы поддержания охвата вакцинации. Однако эксперт уверен, что если меры не помогают, то надо их менять, «делать более гибкими, использовать различные подходы для стимулирования населения, поощрять его».

«Вирус вновь уходит в регионы, как это было с первой и второй волной, возможно, будут вводиться какие-то ограничения, но если придерживаться правил, то этого можно будет избежать»,- пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что не нужно вводить в регионах по примеру столицы QR-коды при достойных темпах и охвате прививочной компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 июля отменяется обязанность организаций, индивидуальных предпринимателей обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве.

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