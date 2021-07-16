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Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля работы заведений общепита в ночное время

, 14:43 Источник: mos.ru

Собянин подписал указ о возобновлении с 19 июля работы заведений общепита в ночное время
Фото: соцсети

Мэр Москвы подписал указ о возобновлении в столице с 19 июля работы заведений общепита в ночное время.

«Установить, что с 19 июля 2021 года: возобновляется оказание гражданам услуг общественного питания (в том числе в фудкортах, а также в период с 23:00 до 6:00) при условии соблюдения либо ограничений, установленных п. 23 настоящего указа, либо требований к работе (оказанию услуг, доступу посетителей и (или) работников) организаций и индивидуальных предпринимателей, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции», - говорится в указе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, при условии соблюдения специальных требований к предоставлению услуг, возобновляется посещение детских игровых комнат; проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке.

«Установить, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в городе Москве с 19 июля 2021 года сохраняется возможность оформления гражданам QR-кодов; отменяется обязанность организаций, индивидуальных предпринимателей обеспечивать проверку наличия у всех посетителей QR-кодов; организациям, индивидуальным предпринимателям предоставляется право самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов», - уточняется в тексте указа.

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