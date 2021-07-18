МЧС намерено смягчить правила разведения костров при сжигании сухой травы на дачном участке

МЧС РФ предложило смягчить правила разведения костров на земельных участках. Об этом говорится в постановлении правительства.
Теперь при разведении костра для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности на земельных участках и на садовых или огородных земельных участках «место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек», сказано в документе.
Кроме того, если дачник сжигает сухую листву в бочке, мангале или прочих ёмкостях, то минимальное расстояние от построек можно сократить до 10 метров.
Напомним, что с 1 января 2021 года в России начали действовать новые требования к разведению костров на садовых участках. Например, для сжигания сухой травы на земельном участке необходимо подготовить место - это должна быть яма до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 см или металлическая емкость объемом не более одного кубометра, которую можно целиком накрыть крышкой.
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