С 1 января начали действовать новые требования к разведению костров на дачах

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1 января 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Постановление правительства

фото: pixabay.com

В России с 1 января 2021 года начали действовать новые требования к разведению костров на садовых участках. Поставление правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Когда эти правила обсуждались, россияне переживали, а как же жарить шашлыки на дачах? Теперь все ясно.

В документе указано, что разводить костры на придомовой территории разрешается в пяти и более метрах от зданий, сооружений и иных построек. Требование относится и к разведению огня для мангала.

При сжигании на садовом участке сухой травы или листьев необходимо учитывать требования к организации места для разведения огня. Это должна быть яма до одного метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров или металлическая емкость объемом не более одного кубометра, которую можно целиком накрыть крышкой. Старые железные бочки с дырками для этих целей использовать нельзя.

Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра. Во время разведения костра необходимо предусмотреть запас средств для тушения пожара. После угасания костра место его разведения нужно засыпать землей или залить водой.

За нарушение этих правил может грозить штраф в размере от двух до трех тысяч рублей, а в случае возникновения пожара — до пяти тысяч рублей.