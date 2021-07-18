МЧС предупредило жителей Волгоградской области о 42 градусах жары в ближайшие дни

На территории Волгоградской области в ближайшие четыре дня будет наблюдаться сильная жара. В регионе температура воздуха достигнет 42 градусов.
По информации пресс-службы регионального ГУ МЧС, такая температура будет господствовать в области в период с 18 по 21 июля. МЧС предупредило жителей о том, что воздух прогреется до плюс 40, 42 градусов.
Спасатели призвали граждан не покидать дома в обед. Кроме того, в ведомстве советуют жителям употреблять больше воды, пользоваться легкой одеждой светлых тонов, а также в течение долгого времени не работать на улице.
Ранее сообщалось, что 18 июля в Москве будет наблюдаться сухая, солнечная погода. Осадков не ожидается. В столице будет переменная облачность. Воздух прогреется максимум до 33 градусов.
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