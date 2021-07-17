Правительство РФ одобрило выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми старше шести лет

В субботу, 17 июля, стало известно, что правительство Российской Федерации одобрило единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей семьям, в которых воспитываются дети старше 6 лет.
В рамках заседания кабмина в минувший четверг обсуждался вопрос о выделении Министерству финансов РФ из резервного фонда правительства в 2021 году средств для предоставления межбюджетного трансферта ПФР в целях произведения единовременной выплаты.
Речь идет о выделении 10 тысяч рублей гражданам РФ, которые являются одним из родителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо же одному из их родителей.
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