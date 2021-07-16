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После жесткой посадки Ан-28 пассажирам самолета выплатят по 100 тысяч рублей

, 20:17 Источник: ТАСС

После жесткой посадки Ан-28 пассажирам самолета выплатят по 100 тысяч рублей
рубли, Natalya Loginova/Russian Look

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" (ООО "СиЛА") намерена выплатить пассажирам самолета Ан-28, который ранее в пятницу совершил жесткую посадку в Томской области, по 100 тысяч рублей.

Журналисты, ссылаясь на генерального директора авиакомпании Андрея Богданова, сообщили, что было принято решение выплатить пассажирам самолета в качестве компенсации морального ущерба по 100 тысяч рублей. "Дальше уже страховые компании будут работать", – заметил руководитель организации.

Богданов также допустил, что, вероятнее всего, граждане получат выплаты от авиакомпании уже в грядущий понедельник.

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