После жесткой посадки Ан-28 пассажирам самолета выплатят по 100 тысяч рублей

Авиакомпания "Сибирская легкая авиация" (ООО "СиЛА") намерена выплатить пассажирам самолета Ан-28, который ранее в пятницу совершил жесткую посадку в Томской области, по 100 тысяч рублей.
Журналисты, ссылаясь на генерального директора авиакомпании Андрея Богданова, сообщили, что было принято решение выплатить пассажирам самолета в качестве компенсации морального ущерба по 100 тысяч рублей. "Дальше уже страховые компании будут работать", – заметил руководитель организации.
Богданов также допустил, что, вероятнее всего, граждане получат выплаты от авиакомпании уже в грядущий понедельник.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.