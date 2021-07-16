Пилот самолета Ан-28 сообщил, что посадка прошла в штатном режиме

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16 июля 2021, 19:36 Источник: РИА "Новости"

кабина пилота, pixabay.com

Пилот самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, Фарух Хасанов вечером в пятницу, 16 июля, в рамках разговора с представителями СМИ рассказал о случившемся ранее сегодня.

Фарух Хасанов подчеркнул, что во время полета произошел отказ двигателей. "Дальше комиссия разберется", – заметил пилот Ан-28. Летчик добавил, что в момент инцидента "некогда было соображать", поскольку экипажу необходимо было выполнять свою работу.

Хасанов обратил внимание на то, что посадка самолета прошла в штатном режиме. Все находившиеся на борту люди живы.

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