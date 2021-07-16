Пассажирка совершившего жесткую посадку самолета Ан-28 сообщила родственнице, что с ней все хорошо

Аргументы Недели → Происшествия 13+

16 июля 2021, 17:51

салон самолета, pixabay.com

Родственница одной из пассажирок самолета Ан-28 Дарьи Солодкиной в рамках беседы с журналистами днем в пятницу, 16 июля, прокомментировала жесткую посадку воздушного судна в Томской области.

Ксения Солодкина сообщила, что с ее родственницей, которая находилась на борту Ан-28, связывалась бабушка. Дарья Солодкина заявила, что с ней все хорошо и она здорова, но дополнительной информации о случившемся не предоставила.

Ксения также отметила, что ждавшему Дарью в аэропорту дедушке сообщили лишь о том, что рейс задерживается. Мужчина узнал об инциденте от знакомых, которые позже позвонили ему, передает RT.

Напомним, ранее сегодня самолет Ан-28, который следовал из города Кедрового в Томск, пропал с радаров. Впоследствии сотрудники МЧС обнаружили воздушное судно в Томской области. Оказалось, что летательный аппарат совершил жесткую посадку. Отмечалось, что все находившиеся на борту люди выжили.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости