Сотрудники МЧС предупредили жителей Подмосковья о грозе в субботу

Аргументы Недели → Общество 13+

17 июля 2021, 13:00 Источник: ГУМЧС России по Московской области

ливень в Москве, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Сотрудники подмосковного главка МЧС предупредили о грозе, ливне, а также усилении ветра до 17 метров в секунду в регионе сегодня. Спасатели дали гражданам советы по защите от последствий непогоды.

В МЧС напомнили, что при грозе нельзя прятаться под деревьями и металлическими конструкциями. Подчеркивается, что молния никогда не попадает в кустарники, вследствие чего безопаснее укрываться под ними. Спасатели рекомендуют выключить дома электроприборы, не подходить близко к электропроводке, антеннам, водостокам и окнам, не говорить по телефону. Желательно не растапливать печь во время грозы.

Автомобилистам советуют не парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости