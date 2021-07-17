Сотрудники МЧС предупредили жителей Подмосковья о грозе в субботу

Сотрудники подмосковного главка МЧС предупредили о грозе, ливне, а также усилении ветра до 17 метров в секунду в регионе сегодня. Спасатели дали гражданам советы по защите от последствий непогоды.
В МЧС напомнили, что при грозе нельзя прятаться под деревьями и металлическими конструкциями. Подчеркивается, что молния никогда не попадает в кустарники, вследствие чего безопаснее укрываться под ними. Спасатели рекомендуют выключить дома электроприборы, не подходить близко к электропроводке, антеннам, водостокам и окнам, не говорить по телефону. Желательно не растапливать печь во время грозы.
Автомобилистам советуют не парковать машины под шаткими конструкциями и деревьями.
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