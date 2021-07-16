В Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

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16 июля 2021, 22:03 Источник: Гидрометцентр

жара в Москве, Frolov Mikhail/Komsomolskaya Pravdaа

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявили синоптики в Москве на субботу, 17 июля. Соответствующее заявление сделали вечером в пятницу сотрудники Гидрометцентра, отметив, что в столице завтра будет жарко.

Метеорологи отметили, что "оранжевый" уровень означает, что погода в Москве в субботу будет потенциально опасной для здоровья граждан. Подчеркивается, что не исключается возможность возникновения стихийных бедствий, также существует вероятность нанесения ущерба.

Предупреждение о жаре в столице России будет действовать с 10.00 до 18.00 17 июля.

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