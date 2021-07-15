Метеоролог Шувалов рассказал, что переход к более прохладной погоде в Подмосковье ожидается с 19 июля

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15 июля 2021, 20:23

Sven Hoppe/Global Look Press

Александр Шувалов, являющийся руководителем прогностического центра “Метео”, высказался о погодном явлении в подмосковных Мытищах, сообщив, что в ближайшие дни жара в столичном регионе не отступит.

По словам специалиста, наблюдаемое в Мытищах явление, которое удалось запечатлеть на видео, не является смерчем, а представляет собой смерчеобразное облако. При этом в Московской области еще некоторое время будет наблюдаться жаркая погода, сообщает RT.

Шувалов подчеркнул, что до конца текущей недели в регионе в утренние часы будет жаркое солнце, а во второй половине дня жителей ожидают относительная прохлада и дождь. Метеоролог добавил, что с 19 июля прогнозируется переход к более прохладной погоде и в темное время суток, и днем.

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