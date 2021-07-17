В России за сутки выявили 25 116 случаев заражения COVID-19

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17 июля 2021, 11:26

тест на COVID-19, Ricardo Flores/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 25 116 случаев заражения коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 2 709 (10,8%) заболевших нет каких-либо клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 5 933 115 случаев заражения коронавирусом.

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