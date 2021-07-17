За сутки в России скончались 787 человек с подтвержденным коронавирусом
17 июля 2021, 11:10
За минувшие сутки в России скончались 787 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Об этом сообщили в субботу, 17 июля, в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
В оперштабе сегодня утром уточнили, что, в частности, за прошедшие 24 часа в Санкт-Петербурге скончались 105 пациентов, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, в Москве умерли 102 человека, в Иркутской области – 38.
В общей сложности с начала пандемии коронавируса нового типа на территории Российской Федерации жертвами заболевания стали 147 655 граждан.
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