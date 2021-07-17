Вирусолог Тимаков заявил, что третья волна пандемии COVID-19 продлится в России еще минимум три месяца

Врач-вирусолог Евгений Тимаков выразил мнение, что третья волна коронавирусной инфекции в России в настоящий момент находится в самом разгаре и будет оставаться активной еще минимум три месяца.
Евгений Тимаков в рамках беседы с журналистами подчеркнул, что третья волна COVID-19 пока не собирается уменьшаться или снижаться. Вирусолог предположил, что новая вспышка заболевания будет длительной и растянется еще минимум на три месяца.
Врач обратил внимание на то, что третья волна пандемии коронавируса протекает в России активнее, чем в других странах – летальность выше примерно в 30 раз.
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