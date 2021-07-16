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Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России

, 21:09 Источник: Россия 1

Мурашко назвал напряженной ситуацию с коронавирусом в России
глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил в пятницу, что ситуация с коронавирусом нового типа в стране является напряженной, хотя темпы распространения заболевания несколько замедлились.

Михаил Мурашко подчеркнул, что в России ежедневно наблюдается прирост зараженных коронавирусной инфекцией.

Глава Министерства здравоохранения Российской Федерации добавил, что не все регионы страны одновременно попали в эпидемиологический процесс. Неоднородность позволяет властям каждого муниципального образования принять индивидуальные меры, чтобы коронавирус не пришел в их населенный пункт, заметил Мурашко.

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