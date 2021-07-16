Путин поручил освободить семьи с детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья и покупке нового

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16 июля 2021, 18:53 Источник: Кремль

президент России Владимир Путин, MFA Russia/via Globallookpress.com

Глава РФ Владимир Путин поручил кабинету министров и Госдуме до 1 ноября внести поправки, которые освободят семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ в случае продажи жилья и покупки нового.

Информация содержится в перечне поручений по итогам участия Владимира Путина в съезде "Единой России".

Отмечается, что глава государства к ноябрю текущего года ожидает доклад о внесении изменений в законодательство РФ, которые предусматривают освобождение семей с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ в случае продажи жилого помещения, находящегося в собственности менее пяти лет, при направлении полученных от его продажи средств на покупку иного жилого помещения в целях улучшения жилищных условий в течение одного календарного года.

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