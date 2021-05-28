Сенатор Рязанский оценил инициативу о снижении ставки НДФЛ для работающих студентов

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28 мая 2021, 13:15

аудитория, Vasilii Smirnov/Russian Look

Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский оценил идею о введении льготной ставки НДФЛ для работающих студентов средних специальных или высших учебных заведений.

Сенатор напомнил, что во времена СССР студенчеству была предоставлена льгота по уплате подоходного налога, которой, в частности, пользовались те юноши и девушки, которые ездили на объекты в составе стройотрядов.

Валерий Рязанский в беседе с RT отметил, что тогда за счет этой льготы ребята могли получать "достаточно серьезную" заработную плату за летний период. Сенатор, комментируя идею о введении льготной ставки НДФЛ для работающих российских студентов, заметил, что поддержал бы эту инициативу, поскольку считает, что она не только поможет учащимся, но и позволит им раньше начать трудовую деятельность, что полезно для страны в целом.

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