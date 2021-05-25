В России предложили создать новую категорию льготников

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25 мая 2021, 09:48 Источник: RT

деньги, фото: pixabay.com

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров обратился к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести новую категорию льготников. Копия письма оказалась в распоряжении RT.

Фёдоров предложил ввести льготное начисление земельного налога для семей, усыновивших или взявших под опеку ребёнка. По его словам, ежегодно россияне усыновляют или берут под опеку тысячи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Он добавил, что такие формы устройства детей являются приоритетными в решении проблемы сиротства и создают условия для социализации и всестороннего развития ребёнка.

«В целях стимулирования и поддержки граждан, готовых к усыновлению или уже принявших в семью ребёнка из центра содействия семейному воспитанию, прошу вас оценить целесообразность внесения в данный перечень новой категории льготников … которые смогут пользоваться льготой при уплате земельного налога до наступления совершеннолетия принятого в семью ребёнка», - пояснил депутат.

Он напомнил, что в настоящий момент такую льготу - уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м при начислении земельного налога - имеют ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР и России, инвалиды, пенсионеры, многодетные семьи и т. д.

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