Бывшему губернатору Кировской области Белых предъявлено обвинение в превышении полномочий

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16 июля 2021, 17:21 Источник: СК РФ

машина СК РФ, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Следственный комитет РФ предъявил экс-губернатору Кировской области Никите Белых обвинение в превышении должностных полномочий. Соответствующую информацию в пятницу, 16 июля, предоставили журналисты.

В пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации уточнили, что Никите Белых предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, которые предусматриваются пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность РФ, с причинением тяжких последствий".

Подчеркивается, что расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Кировской области продолжается.

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