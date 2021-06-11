Бывшего кировского губернатора Никиту Белых допросят по новому уголовному делу

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11 июня 2021, 10:51

Следственный комитет региона в прошлом году приступил к расследованию фактов злоупотребления полномочиями в «Кировской региональной ипотечной корпорации». По словам адвоката Белых, он проходит в качестве свидетеля. Претензий к нему нет, так как преступление было совершенно уже после отстранения руководителя региона от занимаемой должности.



Никита Белых был задержан пять лет назад за получение взятки в 600 тысяч евро. Через два года столичный суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам заключения строго режима. Осуждённому также придётся выплатить крупный штраф. Белых в совершении преступления сознался и полностью признал вину.



В рамках нового уголовного дела бывшего руководителя Кировской области приглашали на очную ставку предположительно с главой города Кирова Еленой Ковалёвой. Она при губернаторстве Белых занималась финансами.





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