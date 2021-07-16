В летнем лагере под Красноярском 18 детей заразились коронавирусом

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16 июля 2021, 16:21 Источник: Прокуратура Красноярского края

пробирки, Marijan Murat/dpa

Прокуратура Красноярского края сообщила в пятницу, 16 июля, что коронавирусная инфекция была диагностирована у 18 детей, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере "Сокол" на территории региона.

Подчеркивается, что заболевшие дети были вывезены из оздоровительного лагеря. Сейчас ребята проходят лечение. На территории детского учреждения была проведена дезинфекция.

Прокуратура Красноярского края инициировала проверку в связи с массовым заболеванием несовершеннолетних коронавирусом нового типа, в рамках которой будут установлены точные причины и условия, которые послужили массовому заражению.

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