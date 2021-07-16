Правозащитница Волынец предложила проводить психологические консультации для школьников в период экзаменов

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16 июля 2021, 15:11

школьный экзамен, Aleksander Polyakov/Global Look Press

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность проведения психологами консультирования школьников 9-х и 11-х классов в период экзаменов.

Основатель Национального родительского комитета направила соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Как сообщает RT, ссылаясь на текст документа, тема ЕГЭ и ОГЭ, а также напряжения, связанного с госэкзаменами, является одной из наиболее обсуждаемых в сфере образования. Ирина Волынец попросила Сергея Кравцова рассмотреть возможность введения регламента по проведению психологами консультаций с ребятами в целях сохранения психологического здоровья учеников 9-х и 11-х классов в период подготовки к экзаменам и их проведения.

Волынец уточнила, что психологическая поддержка должна оказываться школьникам за счет средств госбюджета на заявительной основе. Кроме того, она выдвинула идею о запуске единого телефона поддержки для ребят.

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