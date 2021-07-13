Москвичка сдала ЕГЭ в восемь лет

Аргументы Недели → Образование 13+

13 июля 2021, 17:29

Фото: Первый канал

Восьмилетняя москвичка Алиса Теплякова стала самой юной выпускницей, успешно сдавшей ЕГЭ. Годом ранее ученица школы № 626 сдала экзамены за девятый класс. Теперь Алиса официально занесена в Реестр рекордов России как самая юная ученица, сдавшая единый государственный экзамен.

Ранее Алиса Теплякова стала самой юной третьеклассницей, выпускницей 9 класса и школьницей, освоившей программу 11 класса. Она планирует поступать на факультет психологии МГУ, но также увлекается экологией и биоинформатикой.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости