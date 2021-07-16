Сайт Avia.pro: Россия разработала ракеты, способные уничтожить инфраструктуру военного аэродрома одним ударом

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16 июля 2021, 12:16 Источник: Аvia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация разработала ракеты, способные уничтожить инфраструктуру военного аэродрома одним ударом. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что на следующей неделе в рамках МАКС-2021 будет впервые показана ракета С-13Б. Неуправляемый авиационный снаряд может насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра, разрушить до двадцати квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Таким образом, данные ракеты способны уничтожить инфраструктуру военного аэродрома одним ударом, отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же самый сайт написал, что американский противолодочный самолет мог отработать условный удар по базе, где находятся атомные субмарины РФ.

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