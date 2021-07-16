Avia.pro: противолодочный самолет США мог отработать условный удар по базе с российскими атомными субмаринами

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16 июля 2021, 09:16 Источник: Аvia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, MC2 Brandon J. Vinson / globallookpress.com

Противолодочный самолет Соединенных Штатов мог отработать условный удар по базе с российскими атомными субмаринами. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах отечественной сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что накануне силы РФ обнаружили над Тихим океаном самолет Boeing P-8 Poseidon, двигавшийся в сторону государственных границ. Американскую машину сопроводил вдоль юго-восточного побережья Камчатки поднятый в небо истребитель МиГ-31.

Портал пишет, что Boeing P-8 Poseidon, предназначенный для обнаружения и уничтожения вражеских подлодок, мог отработать условный удар по российской базе, где находятся ядерные субмарины. Авторы ресурса отметили, что некоторое время назад в том же самом районе был замечен американский стратегический бомбардировщик B-52.

Ранее в пятницу сообщалось, что появилось видео уничтожения ВКС РФ пункта управления и техники боевиков в сирийском Идлибе.

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