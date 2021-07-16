В России выявили более 25,7 тысячи новых случая заражения коронавирусом

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16 июля 2021, 11:33

медик, Фото: Иван Макеев/globallookpress.com

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 5 907 999 человек. Об этом сообщили в пятницу, 16 июля.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 25 704 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2951 (11,5%) без клинических проявлений … выписано по выздоровлении 21 932 человека … 799 смертей»,- пояснили в ведомстве.

Наибольшее число заболевших зафиксировано в Москве - 5382, Санкт-Петербурге-1948, Московской области - 2484, Нижегородской области - 529 и Ростовской области – 330.

Темп прироста составляет 0,44%.

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