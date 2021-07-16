Sohu о заявлении замсекретаря Совбеза РФ Попова: «Военные провокации стран НАТО во главе с США вывели русских из себя»

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16 июля 2021, 10:40 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

«Военные провокации стран НАТО во главе с США вывели русских из себя». Так в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте, прокомментировано недавнее высказывание заместителя секретаря Совета Безопасности РФ Михаила Попова.

Несколько дней назад Попов заявил, что Москва и впредь будет жестко пресекать провокации, как это было с британским эсминцем Defender. Чиновник предложил геополитическим оппонентам РФ «крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации, принимая во внимание возможности российских вооруженных сил».

В конце июня границу Крымского полуострова нарушил корабль Defender, что вынудило российские силы открыть предупредительный огонь по курсу движения судна. Вскоре после данного инцидента в Черном море состоялись учения Североатлантического альянса и Украины Sea Breeze 2021. Масштабные маневры прошли вопреки протестам Москвы, указывает портал Sohu.

Сайт отмечает, комментируя заявление Михаила Попова, что «военные провокации стран НАТО во главе с США вывели русских из себя». В публикации китайского ресурса, пересказанной «ПолитРоссией», слова замсекретаря Совбеза охарактеризованы как «жесткий манифест Западу», который свидетельствует о решимости РФ твердо отстаивать свою территориальную целостность и национальную безопасность.

Ранее сегодня сетевое издание Avia.pro написало, что американский противолодочный самолет мог отработать условный удар по базе с российскими атомными субмаринами.

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